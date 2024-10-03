أمريكا: ارتفاع حصيلة قتلى إعصار هيلين إلى 189 شخصا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء إعصار هيلين الذى ضرب الساحل الجنوبى الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية إلى 189 شخصا على الأقل، ليصبح بذلك الإعصار الأعنف فى تاريخ البلاد منذ إعصار كاترينا عام 2005.

وذكرت قناة (إيه بى سى) الأمريكية اليوم الخميس، أن الإعصار اجتاح ولايات "فلوريدا" و"جورجيا" و"كارولينا الجنوبية" و"كارولينا الشمالية" و"تينيسي" بالإضافة إلى "فرجينيا" وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 1.2 مليون مستهلك، فضلا عن فقدان العديد من الأشخاص.

وأضافت القناة أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ونائبته "كمالا هاريس" تفقدا أمس الأربعاء، المناطق المتضررة جراء الإعصار، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه رجال الإنقاذ البحث عن المفقودين.

وكان إعصار "هيلين" قد وصل الأسبوع الماضي إلى اليابسة في منطقة "بيج بند" بولاية "فلوريدا" كإعصار من الفئة الرابعة مصحوبا برياح بلغت سرعتها 140 ميلا في الساعة.