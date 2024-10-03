كأس العالم للأندية.. يد الأهلي تصارع برشلونة على الميدالية البرونزية

يلتقي فريق يد الأهلي مع برشلونة الإسباني، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس على صالة العاصمة الإدارية الجديدة في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية المقامة في الفترة من 17 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر الجاري.

وخسر فريق اليد بالنادي الأهلي من ماجديبورج الألماني في نصف النهائي بنتيجة 28-24 ليفشل في التأهل إلى النهائي.

وكان الأهلي خسر من برشلونة بنتيجة 31-23، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور المجموعات خلال بطولة العالم للأندية لكرة اليد.

وأعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة الأهلي وبرشلونة، للجمهور مساء أمس الأربعاء، عبر موقعها الإليكتروني لمن يرغب في الوجود بصالة العاصمة الإدارية.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس لقاءات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، ومن المقرر أن تبث قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وبرشلونة الإسباني والتي تنطلق في تمام الساعة 5 مساء، بصوت المعلق خالد خيري.

يذكر أن فريق يد الأهلي بدأ مشواره في بطولة العالم للأندية لكرة اليد بالفوز على جامعة سيدني 49-15 ثم خسر الأهلي من برشلونة الإسباني 31-23 وخسر الأهلي أمام ماجديبورج بنتيجة 28: 24 .