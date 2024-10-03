"الزراعة" تستعرض نشاط المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف خلال شهر سبتمبر

تلقى الدكتور عادل عبد العظيم رئيس، تقريرا عن نشاط المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف خلال شهر سبتمبر، والذي له أهمية خاصة حيث يعكس حركة تداول العديد من مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني بالسوق المصرية.

وقال الدكتور أحمد العكازي القائم بأعمال مدير المركز الإقليمي في تقريره، إن المركز استقبل عينات من ٨٤٥ شهادة جمركية وارد خلال شهر سبتمبر منها ٣٣٣ شهادة جمركية لأسمدة ومنظمات نمو و ٥١٢ شهادة إضافات أعلاف لأكثر من ٢٨٢٤ صنفا من مستلزمات الإنتاج المستوردة، وتم تحليلها لإثبات مطابقتها للمواصفات من عدمه وذلك بمعامل المركز المعتمدة والحاصلة على شهادة الجودة ايزو ١٧٠٢٥ .

من جانب آخر اعتمدت اللجنة العليا للمركز الإقليمي ٤٦٢ شهادة تسجيل لمركبات سمادية و ٦٧٥ شهادة تسجيل لإضافات أعلاف وأعلاف مصنعة.

جدير بالذكر أنه لوحظ ارتفاع ملحوظ في عدد تسجيلات الأسمدة وإضافات الأعلاف محلية الصنع وزيادة في عدد تراخيص التشغيل لخطوط إنتاج جديدة وهو ما يؤكد رؤية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق في أهمية توطين تلك الصناعات من جهة لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة فرص العمل ومن جهة أخرى لزيادة حجم وقيمة الصادرات وما يستلزم ذلك من تسهيل إجراءات التسجيل وسرعة انتهاء إجراءات الإفراج وإثبات المطابقة للبضائع المستوردة وتقديم كل الدعم للمنتج عملا على تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري .

والمركز الإقليمي هو الجهة التي تقوم بالرقابة علي خامات وإضافات الاعلاف مع قطاع الإنتاج الحيواني وعلى الأسمدة والمخصبات ومنظمات النمو المستوردة مع معهد بحوث الأراضي والمياه وذلك من خلال أفرع المركز الموجودة بالموانئ والمطارات .

ويقدم المركز خدمات التحليل الكيماوي للجهات الخاصة والأفراد والباحثين حيث استقبل خلال شهر سبتمبر أكثر من ٥٠٠ طلب ( ٢٥٠٠ تحليل) لعمل تحاليل متخصصة للأحماض الأمينية والفيتامينات منظمات النمو والإنزيمات والعناصر المعدنية والالياف ومشتقاتها والبروتين والاضافات الغذائية والأحماض العضوية وغيرها .