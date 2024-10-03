ads
الخميس 03 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن شابين لقيا مصرعهما في حادث تصادم مروع بالتجمع الأول

ضحايا حادث التجمع
ضحايا حادث التجمع الأول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بالتصريح بدفن جثامين شابين لقيا مصرعهما حادث تصادم مروع بين سيارة ودراجة نارية بمنطقة التجمع الأول.

مصرع شابين في التجمع الأول 

تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من شرطة النجدة بوجود مصادمة ومتوفين إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى وموتوسيكل يستقله شابين.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين وفاة شاب وإصابة الآخر، وتم نقل المصاب للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.

تم التحفظ على سائق السيارة، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على مُلابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

التصريح بدفن شابين التجمع الأول مصرع شابين في التجمع الأول حادث تصادم مروع