التصريح بدفن شابين لقيا مصرعهما في حادث تصادم مروع بالتجمع الأول

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بالتصريح بدفن جثامين شابين لقيا مصرعهما حادث تصادم مروع بين سيارة ودراجة نارية بمنطقة التجمع الأول.

مصرع شابين في التجمع الأول

تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من شرطة النجدة بوجود مصادمة ومتوفين إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى وموتوسيكل يستقله شابين.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين وفاة شاب وإصابة الآخر، وتم نقل المصاب للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.

تم التحفظ على سائق السيارة، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على مُلابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.