ما زالت الأرقام القياسية تخضع أمام محمد صلاح بعد ليلة تاريخية في دوري أبطال أوروبا.. انفرد بصدارة الهدافين الأفارقة.. تخطى دروجبا ومبابي وإبراهيموفيتش.. بولونيا ضحيته الجديدة مع ليفربول

ليلة تاريخية عاشها النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي، حينما قاد فريقه للفوز على بولونيا الإيطالي بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

شارك محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي أمام بولونيا، وصنع هدف الريدز الأول أمام ضيفه الإيطالي، كما أحرز الهدف الثاني، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ليلة تاريخية للملك المصري

جاء هدف ليفربول الأول في شباك بولونيا في الدقيقة 11، عن طريق الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، بتمريرة سحرية من محمد صلاح.

وأضاف صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 75 بطريقة رائعة، حيث سدد كرة قوية على مشارف منطقة الجزاء، لتذهب الكرة أقصى يمين حارس بولونيا.

وبعدما سجل وصنع الفرعون المصري أمام بولونيا، وحقق العديد من الأرقام القياسية، التي تساقطت واحدة تلو الأخرى أمام أقدام نجم منتخب مصر، الذي يستمر في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الساحرة المستديرة عبر التاريخ، سواء في بطولات دوري أبطال أو الدوري الإنجليزي الممتاز، أو مع ليفربول الذي انتقل إليه في صيف عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

وما زال صلاح يحطم أرقام أساطير، بالرغم أنه تخطى حاجز الـ32 من عمره، ليثبت أنه أصبح أسطورة مصرية في ملاعب القارة العجوز.

الأرقام القياسية تتهاوى أمام محمد صلاح

ونرصد في السطور التالية، أرقام محمد صلاح القياسية التي حققها بعدما قاد ليفربول للفوز على بولونيا بثنائية من توقيعه.

1- أصبح محمد صلاح الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث رفع رصيده من الأهداف المسجلة إلى 45 هدفًا، ليصبح اللاعب الأفريقي الأكثر تسجيلًا للأهداف في كأس ذات الأذنين، متخطيًا المهاجم الإيفواري السابق ديدييه دروجبا صاحب الـ44 هدفا.

2- كما وصل رصيد هداف الريدز إلى 49 هدفًا في دوري أبطال أوروبا شاملة الأدوار التمهيدية، حيث كان قد سجل 4 أهداف فقط خلالها.

3- وبات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ نادي ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

4- وصار صلاح ثالث لاعب يسجل في 5 مباريات متتالية على ملعب فريقه في دوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي بعد تيري هنري مع أرسنال (7 مرات) ورود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد (6 مرات).

5- ونجح صلاح في أن يعادل أهداف ألفريدو دي ستيفانو أسطورة نادي ريال مدريد بـ49 هدفًا في دوري أبطال أوروبا بعد هدفه في شباك بولونيا.

6- كما تمكن الفرعون المصري من معادلة الرقم الخاص بالفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الحالي والسويدي زلاتان ابراهيموفيتش، مهاجم برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي السابق.

صناعة الهدف تهدي صلاح صنع التاريخ

7- وبصناعته وتسجيله أمام بولونيا، سجل قائد المنتخب الوطني أو صنع هدفًا في كل من مبارياته الست الأخيرة في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد، حيث صنع أمام فياريال ريال مدريد، وأحرز ضد أياكس الهولندي ورينجرز الإسكتلندي ونابولي الإيطالي.

8- وأضاف محمد صلاح ضحية جديدة له بقميص ليفربول، إذ صار بولونيا الفريق رقم 25، الذي هز شباكه «مو».

9- وتعد مباراة بولونيا في دوري أبطال أوروبا، هي الرابعة التي يخوضها أمام الفريق الإيطالي، إذ سجل في شباكه 6 أهداف، منهم 5 بقميص روما.

10- ووصلت عدد مساهمات صلاح التهديفية إلى 11 هدفًا هذا الموسم (أحرز 6 أهداف وصنع 5)، وذلك خلال 9 مشاركات فقط في المباريات.

الأكثر تسجيلًا ومساهمة مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

11- وأصبح محمد صلاح أكثر من سجل في تاريخ نادي ليفربول في دوري أبطال أوروبا بـ43 هدفًا.

12- وعزز الفرعون المصري رقمه القياسي كأكثر لاعب صنع أهداف في تاريخ العريق البريطاني في دوري أبطال أوروبا برصيد 14 هدفًا، ويليه ستيفن جيرارد برصيد 12 هدفًا.

13- وبات صلاح أكثر من أسهم في تاريخ ليفربول في دوري أبطال أوروبا بـ57 هدفًا.

14- كما وصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 350 في تاريخه مع الأندية ومنتخب مصر، إذ جاءت كالتالي: (المقاولون العرب 12)، (بازل السويسري 20)، (تشيلسي 2 )، (فيورنتينا الإيطالي 9)، (روما 34)، (ليفربول 217)، (منتخب مصر 56)، وتعد هذه الإحصائية للمؤرخ الرياضي خالد أبو العيون.