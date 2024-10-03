إسقاط صاروخين أوكرانيين في أجواء مقاطعة كورسك

أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخين أوكرانيين في أجواء مقاطعة كورسك.

وكتب سميرنوف في "تلجرام": "تم تدمير صاروخين أوكرانيين آخرين في سماء مقاطعة كورسك هذا المساء. شكرا لمقاتلي الدفاع الجوي".

وكان حاكم مقاطعة كورسك قد أعلن في وقت سابق، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخا أوكرانيا وثلاث طائرات مسيرة في أجواء مقاطعة كورسك.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أغسطس الماضي 19550 عسكريا و135 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و40 محطة حرب إلكترونية و9 محطات رادار".

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي والصاروخي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.