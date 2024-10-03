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الخميس 03 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام لبناني: غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جديدة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

ومنذ قليل، طالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء مباني سكنية في حارة حريك وبرج البراجنة بضاحية بيروت الجنوبية.

وقال إعلام لبناني، أن هناك أصوات لرشقات من أسلحة رشاشة، وانفجارات في محيط الكيلو 9 في اطراف "عيترون" مقابل موقع المالكية.

وأعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية كبيرة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مركز الهيئة الصحية الإسلامية في منطقة الباشورة بالعاصمة اللبنانية بيروت، ونتج عن تلك الاستهداف 7 شهداء وعدد من الجرحى، وذلك في حصيلة أولية.

إخلاء مباني سكنية الاحتلال الإسرائيلي العاصمة اللبنانية بيروت الضاحية الجنوبية ضاحية بيروت الجنوبية