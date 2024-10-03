"قومي المرأة" بالمنيا يناقش تفعيل مبادرة "بداية" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين المرأة

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا برئاسة الدكتورة نجاح التلاوي، مقررة الفرع عدد من الاجتماعات لمناقشة سبل تفعيل المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية في كافة المجالات، والتى تسعي نحو بناء مجتمع متكامل ومتقدم، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فى ظل التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف المبادرة وتوفير بيئة داعمة للنمو الشخصي والمهني.

وتناولت اللقاءات استعراض أبرز أنشطة المجلس القومي للمرأة، ومنها: استخراج بطاقات الرقم القومي مجانًا للنساء في القرى والنجوع، لدعم الهوية الشخصية وتمكين المرأة من حقوقها القانونية، إلى جانب جلسات الدوار وحملات طرق الأبواب، لنشر الوعي بين النساء حول قضايا مهمة منها: الصحة الإنجابية، والحد من الزيادة السكانية، والتصدي للهجرة غير الشرعية.

كما تناولت اللقاءات دور المجلس فى إقامة المشروعات الصغيرة من خلال برنامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي، بما يسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا ويعزز مشاركتها في الحياة الاقتصادية، فضلا عن تدريب النساءعلى مهارات الحرف اليدوية مثل التفصيل، تصميم الحلي والإكسسوارات، وتصنيع الأغذية والأعلاف، لتحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية.

وأكدت مقررة الفرع على اهمية الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في المجتمع المصري، والجهود التي يبذلها المجلس في تعزيز مكانة المرأة وتوفير الدعم اللازم لها لتكون عنصرًا فاعلًا في المجتمع