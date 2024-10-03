ads
الخميس 03 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: إسرائيل بقتلها نصر الله تعمدت تصعيد النزاع

مندوب روسيا الدائم
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن إسرائيل، بقتلها الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، تعمدت تصعيد النزاع وتتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط: "هذه التصفية السياسية محفوفة بعواقب كارثية على لبنان والشرق الأوسط برمته، ولا تستطيع القدس الغربية إلا أن تفهم ذلك، لكنهم تعمدوا تصعيد الوضع، وبالتالي يتحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد اللاحق وعواقبه، بما في ذلك على سكان إسرائيل".

ونعى "حزب الله" اللبناني السبت الماضي أمينه العام حسن نصر الله الذي أعلنت إسرائيل اغتياله خلال غارة عنيفة استهدفت يوم الجمعة الماضي الضاحية الجنوبية لبيروت.

روسيا إسرائيل حسن نصر الله تصعيد النزاع الشرق الأوسط مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا