روسيا: إسرائيل بقتلها نصر الله تعمدت تصعيد النزاع

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن إسرائيل، بقتلها الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، تعمدت تصعيد النزاع وتتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط: "هذه التصفية السياسية محفوفة بعواقب كارثية على لبنان والشرق الأوسط برمته، ولا تستطيع القدس الغربية إلا أن تفهم ذلك، لكنهم تعمدوا تصعيد الوضع، وبالتالي يتحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد اللاحق وعواقبه، بما في ذلك على سكان إسرائيل".

ونعى "حزب الله" اللبناني السبت الماضي أمينه العام حسن نصر الله الذي أعلنت إسرائيل اغتياله خلال غارة عنيفة استهدفت يوم الجمعة الماضي الضاحية الجنوبية لبيروت.