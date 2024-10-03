الخارجية الأمريكية: الوضع في الشرق الأوسط على حافة الهاوية

قال نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل إن الولايات المتحدة تدرك أن الوضع في الشرق الأوسط "على حافة الهاوية" وقد ينجم عنه مزيد من التصعيد للصراع.

وقال كامبل متحدثا خلال مناقشة في مؤسسة "كارنيغي" التحليلية: "نحن ندرك أن الوضع في المنطقة، بغض النظر عن مدى أهمية الرد على الهجوم الإيراني على إسرائيل، هو حقا على حافة الهاوية".

وأضاف: "هناك احتمال حقيقي أن ينجم عن الوضع الحالي تصعيد كبير".

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الصراع الذي طال أمده في الشرق الأوسط لا يعرض إسرائيل للخطر فحسب، بل يهدد أيضا المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، يوم أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان، وقال بيان الحرس الثوري الإيراني إن الصواريخ البالستية استهدفت قواعد ومقرات مهمة في إسرائيل.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم الإيراني "ستكون له عواقب" وإن لدى إسرائيل خططًا على المستوى العسكري.