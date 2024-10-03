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الخميس 03 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مجلس الأمن الدولي يدرس تبني وثائق جديدة حول لبنان

المندوب الروسي الدائم
المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن مجلس الأمن الدولي سيدرس مقترحات حول لبنان.

وقال نيبينزيا للصحفيين، أمس الأربعاء: "ستجري لدينا مشاورات غير رسمية بعد الجلسة، ونحن سندرس ما هي الوثائق التي سيقترحها أعضاء المجلس".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صرح في وقت سابق بأن لديه تساؤلات بشأن فاعلية قرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي تم تبنيه في عام 2006، ويتضمن شروط السلام بين لبنان وإسرائيل في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

ويأتي ذلك على خلفية الضربة الصاروخية الإيرانية الواسعة النطاق على إسرائيل مساء الثلاثاء الماضي ردا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي، وكذلك إعلان إسرائيل إطلاق "عملية برية محدودة" على أراضي لبنان.

مجلس الأمن الدولى وثائق جديدة لبنان المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا