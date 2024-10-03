فرنسا تدعو مواطنيها في إيران إلى المغادرة فورًا

أوصت السفارة الفرنسية في إيران، الأربعاء، رعاياها الحاصلين على إقامة دائمة هناك، بمغادرة البلاد فورًا؛ نظرًا لتصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط.

كما حثت السفارة، مواطنيها الذين يقومون بزيارة البلاد، على المغادرة في الحال على إثر التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

يأتي ذلك في أعقاب إطلاق طهران موجات من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، التي صعدت من حربها ضد حزب الله اللبناني.

وأطلقت إيران، مساء أول أمس الثلاثاء، عشرات الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل، في عملية وصفها الجيش الإسرائيلي بـ"الخطيرة" وتوعد بالرد.