ads
الخميس 03 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فرنسا تدعو مواطنيها في إيران إلى المغادرة فورًا

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أوصت السفارة الفرنسية في إيران، الأربعاء، رعاياها الحاصلين على إقامة دائمة هناك، بمغادرة البلاد فورًا؛ نظرًا لتصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط.

كما حثت السفارة، مواطنيها الذين يقومون بزيارة البلاد، على المغادرة في الحال على إثر التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

يأتي ذلك في أعقاب إطلاق طهران موجات من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، التي صعدت من حربها ضد حزب الله اللبناني.

وأطلقت إيران، مساء أول أمس الثلاثاء، عشرات الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل، في عملية وصفها الجيش الإسرائيلي بـ"الخطيرة" وتوعد بالرد.

فرنسا مواطن إيران الشرق الأوسط