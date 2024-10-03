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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يبحث مع زعماء مجموعة السبع عقوبات جديدة ضد إيران

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال مع زعماء دول مجموعة السبع عقوبات جديدة ضد إيران على خلفية ضربتها الصاروخية على إسرائيل.

وجاء في بيان للبيت الأبيض بهذا الصدد، الأربعاء، أن بايدن شارك في الاتصال بالزعماء الآخرين في مجموعة السبع "لمناقشة ضربات إيران غير المقبولة ضد إسرائيل وتنسيق الأعمال للرد على هذا الهجوم، بما في ذلك العقوبات الجديدة".

وأضاف البيان أن بايدن والزعماء الآخرين دانوا الهجوم الإيراني على إسرائيل، وأن بايدن أعرب عن "تضامن  الولايات المتحدة الكامل مع إسرائيل وشعبها، وأكد التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل".

يذكر أن إيران وجهت ضربة صاروخية واسعة النطاق إلى إسرائيل مساء الثلاثاء ردا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي.

الرئيس الأمريكي جو بايدن زعماء مجموعة السبع عقوبات جديدة إيران