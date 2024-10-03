إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في حانيتا بالجليل الغربي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن هناك دوي لصفارات الإنذار في مستوطنة حانيتا بالجليل الغربي، جراء القصف المستمر من الأراضي اللبنانية.

كما أفاد إعلام لبناني، بأن هناك 20 حالة إصابة جراء الغارة الإسرائيلية على برج الباشوراء في العاصمة اللبنانية بيروت.

واندلعت مواجهات عنيفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بين حزب الله اللبناني وجنود جيش الاحتلال الإسرائيليين عند أطراف قرية "عيترون" جنوبي البلاد.

كما شن طيران الجيش الإسرائيلي 3 غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ويستمر في شن هجمات متكررة على جنوب لبنان.

وأفاد إعلام لبناني، أن قوة إسرائيلية متسللة من موقع المالكية وقعت في كمين للمقاومة عند أطراف بلدة عيترون جنوب لبنان.