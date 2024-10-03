بنفيكا يكسر غرور أتلتيكو مدريد برباعية في دوري أبطال أوروبا

تعرض فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء الأربعاء، لهزيمة ثقيلة أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب النور، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تواجد ثلاثي هجومي في تشكيل أتلتيكو مدريد أمام بنفيكا، على عكس المعتاد من المدرب دييجو سيميوني، الذي كان يعتمد دائمًا في طريقة اللعب على ثنائي فقط في الخط الأمامي.

أنهى بنفيكا الشوط الأول متقدمًا على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، أحرزه كريم أكتوركوغلو في الدقيقة 13.

أتلتيكو مدريد يسقط أمام بنفيكا بالأربعة

وفي الشوط الثاني، أضاف المخضرم أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

وسجل ألكسندر باه الهدف الثالث في الدقيقة 75، ثم اختتم أوركون كوكو الرباعية في الدقيقة 84 من ركلة جزاء أيضًا.

وتلقى أتلتيكو مدريد خسارة كبيرة، بعد أيام قليلة من تعادله مع جاره ريال مدريد، في مباراة الديربي التي انتهت بنتيجة 1-1 في قمة الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

وبذلك، كسر بنفيكا غرور أتلتيكو مدريد، الذي أبرم العديد من الصفقات القوية في الميركاتو الصيفي الماضي.