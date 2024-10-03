فوز مثير لـ يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

خطف فريق يوفنتوس الإيطالي فوزًا مثيرًا من مضيفه لايبزيج الألماني بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب ريد بول أرينا، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم لايبزيج على يوفنتوس بهدف للا شئ في الشوط الأول، سجله اللاعب بنجامين سيسكو في الدقيقة 30 من صناعة أوبيندا.

وفي الشوط الثاني، أدرك الصربي دوشان فلاهوفيتش التعادل لليوفي في الدقيقة 50.

يوفنتوس يفوز على لايبزيج بـ10 لاعبين

وحصل حارس مرمى يوفنتوس ميكيلي دي جريجوريو على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 59، بعدما لمس الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء.

وأعاد سيسكو لايبزيج للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

وبـ10 لاعبين، نجح يوفنتوس في تسجيل هدفي التعادل والفوز، بواسطة فلاهوفيتش وكونسيساو في الدقيقتين 68 و82، ليفوز فريق السيدة العجوز على مضيفه لايبزيج بنتيجة 3-2.

وكان يوفنتوس فاز على آيندهوفن الهولندي بنتيجة 3-1، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.