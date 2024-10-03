ads
الخميس 03 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام لبناني: غارة إسرائيلية تستهدف موقعا في "سليم سلام" بوسط بيروت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن الغارة الإسرائيلية الأخيرة استهدفت موقعا في "سليم سلام" بوسط بيروت.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك نحو 46 شهيدا و85 جريحا جراء الضربات المتكررة الإسرائيلية على لبنان خلال 24 ساعة.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، بأن هناك مواجهات بين حزب الله اللبناني وجنود جيش الاحتلال الإسرائيليين عند أطراف قرية "عيترون" جنوبي البلاد.

شن طيران الجيش الإسرائيلي 3 غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ويستمر في شن هجمات متكررة على جنوب لبنان.

وأفاد إعلام لبناني، أن قوة إسرائيلية متسللة من موقع المالكية وقعت في كمين للمقاومة عند أطراف بلدة عيترون جنوب لبنان.

كما نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا على أطراف بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان.

إعلام لبناني غارة إسرائيلية وسط بيروت استهدافات إسرائيلية