إعلام لبناني: غارة إسرائيلية تستهدف موقعا في "سليم سلام" بوسط بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن الغارة الإسرائيلية الأخيرة استهدفت موقعا في "سليم سلام" بوسط بيروت.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك نحو 46 شهيدا و85 جريحا جراء الضربات المتكررة الإسرائيلية على لبنان خلال 24 ساعة.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، بأن هناك مواجهات بين حزب الله اللبناني وجنود جيش الاحتلال الإسرائيليين عند أطراف قرية "عيترون" جنوبي البلاد.

شن طيران الجيش الإسرائيلي 3 غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ويستمر في شن هجمات متكررة على جنوب لبنان.

وأفاد إعلام لبناني، أن قوة إسرائيلية متسللة من موقع المالكية وقعت في كمين للمقاومة عند أطراف بلدة عيترون جنوب لبنان.

كما نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا على أطراف بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان.