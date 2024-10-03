قوة بايرن ميونخ الهجومية تتعطل أمام أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

نجح فريق أستون فيلا الإنجليزي في إسقاط العملاق البافاري بايرن ميونخ الألماني بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

قاد الهداف الإنجليزي هاري كين تشكيل بايرن ميونخ أمام أستون فيلا، بالرغم أن الشكوك كانت تحوم حول مشاركته في المباراة بسبب الإصابة.

أستون فيلا ينهي سلسلة بايرن ميونخ

استحوذ بايرن ميونخ على الكرة وسيطر على مجريات اللعب في أغلب دقائق اللقاء، لكن أستون فيلا باغته بهدف في الدقيقة 79 عن طريق جون دوران، الذي استلم تمريرة المدافع باو توريس البينية، ليضع الكرة فوق حارس البايرن مانويل نوير.

وحاول البافاري تسجيل هدف التعادل حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، لكن الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز كان حائط صد قوي لكرة التعادل، ليخسر بايرن ميونخ من أستون فيلا.

وبذلك، خسر بايرن ميونخ الذي يتمتع بقوة هجومية كبيرة، حيث بدأ الموسم الجاري بنتائج كبيرة، بالانتصار على دينامو زغرب في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة 9-2، كما سحق نظيره هولشتاين كيل بنتيجة 6-1، واكتسح فيردر بريمن بخماسية نظيفة في الدوري الألماني.

وبهذا الفوز، أنهى أستون فيلا سلسلة عدم الخسارة لفريق بايرن ميونخ في مرحلة المجموعات (الدوري بالنظام الجديد) في دوري ابطال أوروبا بـ41 مباراة، حيث كانت آخر خسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في سبتمبر 2017.