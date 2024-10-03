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الخميس 03 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة اللبنانية: 46 شهيدا و85 جريحا جراء الضربات الإسرائيلية خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، أن هناك نحو 46 شهيدا و85 جريحا جراء الضربات المتكررة الإسرائيلية على لبنان خلال 24 ساعة.

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام لبنانية، بأن هناك مواجهات بين حزب الله اللبناني وجنود جيش الاحتلال الإسرائيليين عند أطراف قرية "عيترون" جنوبي البلاد.

شن طيران الجيش الإسرائيلي 3 غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ويستمر في شن هجمات متكررة على جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، أن قوة إسرائيلية متسللة من موقع المالكية وقعت في كمين للمقاومة عند أطراف بلدة عيترون جنوب لبنان.

كما نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا على أطراف بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان.

الصحة اللبنانية 46 شهيدا 85 جريحا الضربات الإسرائيلية استهداف جنوب لبنان