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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق يعلن استقبال 5 آلاف لبناني خلال 10 أيام

العراق
العراق
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس الأربعاء، أن العراق استقبل 5 آلاف لبناني خلال 10 أيام وذلك عبر 3 منافذ.

وقال الناطق باسم الخلية العميد مقداد ميري - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) "إن العراق استقبل ما يقارب الـ5 آلاف لبناني خلال العشرة أيام الأخيرة عبر مطاري بغداد والنجف ومنفذ القائم الحدودي".

وأضاف أن مديرية شؤون الإقامة تواصل عملية تمديد سمة دخول المواطنين اللبنانيين المتواجدين في العراق دون الحاجة إلى السفر لمدة ثلاثين يوما، وتمديد مرة أخرى أيضا استنادًا إلى أحكام قانون الإقامة، مع استمرار منح سمة الدخول مجانًا للمواطنين اللبنانيين، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة ومتابعة وزير الداخلية، مؤكدا أنه بإمكان اللبنانيين الدخول إلى البلاد من خلال ختم دخول فقط وفق التوجيهات السابقة.

العراق لبنان مديرية شؤون الإقامة