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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سوريا تجدد مطالبتها لمجلس الأمن بوضع حد لسياسات الاحتلال الإسرائيلي

سوريا
سوريا
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أدانت سوريا بشدة الاعتداءات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي على أراضيها وعلى دول الجوار، مجددة مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته ووضع حد لسياسات الاحتلال والعدوان.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية -في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" أمس الأربعاء:"اليوم وللمرة الثانية على التوالي خلال يومين، واستمرارًا في نهج الإجرام الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي بحق سوريا ودول المنطقة، قام بارتكاب جريمة جديدة من خلال الاعتداء على بناء سكني في منطقة مكتظة بالمدنيين وسط العاصمة دمشق، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد من المدنيين وحدوث أضرار في الممتلكات الخاصة".

ودعت الخارجية السورية مجددًا مجلس الأمن إلى التخلي عن صمته وتحمل مسؤولياته بوضع حد لسياسات الاحتلال والعدوان ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين في هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

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