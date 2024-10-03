بعد تكريمها بمهرجان «ظفار الدولي».. إلهام شاهين: شكرًا سلطنة عمان

وجهت الفنانة إلهام شاهين الشكر إلى سلطنة عمان، ولكل القائمين على مهرجان ظفار الدولي للمسرح، بعد تكريمها ضمن فعاليات المهرجان.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور لها من تكريمها لتشارك بها جمهورها.

وعلقت على الصور "شكرا سلطنة عمان، سعدت جدا جدا بالتكريم فى مهرجان ظفار الدولي للمسرح بمدينة صلاله".

وتابعت الفنانة إلهام شاهين "شكرا جزيلا لكل القائمين على المهرجان، وأخص بالشكر سعادة محافظ ظفار مروان بن تركي آل سعيد، ورئيس بلدية ظفار دكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان".

واختتمت الفنانة إلهام شاهين "سعدت وتشرفت بهذا التكريم، تحياتب واحترامي لكل أهل سلطنة عمان شعبا وقيادة، وتمنياتي لكم بكل التوفيق".

انطلق مهرجان ظفار الدولي للمسرح في دورته الأولى بمسرح المروج تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار والذي تنظمه بلدية ظفار بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للمسرح خلال الفترة من 2 إلى 9 أكتوبر الجاري حيث يشارك به 50 دولة وتقام فعالياته في كل من مسرح المروج ومجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة ومسرح أوبار بالمديرية العامة للسياحة والتراث.