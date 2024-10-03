اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة مجدي شطة لتعاطيه مخدر الآيس

تستكمل، اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مطرب المهرجانات "مجدي شطة"، في اتهامه مع شخص آخر بحيازة مخدر "الآيس"، فى منطقة المرج بقصد التعاطي.

كان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة حيث باستيقاف سيارته لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافة بداخلها مخدر الآيس، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فاصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة.