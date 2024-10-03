ليل يحقق فوزًا تاريخيًا على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ليل الفرنسي، مساء الأربعاء، فوزًا تاريخيًا على ضيفه ريال مدريد الإسباني بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد بيير موروي في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

قاد الشاب البرازيلي إندريك فيليبي، تشكيل ريال مدريد أمام ليل، رفقة مواطنه فينيسيوس جونيور، وجلس النجم الفرنسي كيليان مبابي على مقاعد البدلاء، وشارك بديلًا في الدقيقة 57، ولم ينجح في إنقاذ فريقه من الخسارة.

استحوذ ريال مدريد على الكرة، وسيطر على مجريات اللعب، حتى الدقيقة 25، التي شهدت أول تهديد حقيقي من ليل على مرمى الملكي، حيث اصطدمت كرة جوناثان دايفيد في العارضة.

ريال مدريد يسقط أمام ليل في دوري أبطال أوروبا

وجاء هدف تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 45+3 من ركلة جزاء، نفذها جوناثان دايفيد بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتأخر ريال مدريد أمام ليل.

وفي الشوط الثاني، أجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال، العديد من التغييرات لتعديل النتيجة، ولكن باءت كل محاولات الميرينجي بالفشل لخطف هدف التعادل، ليخسر ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا بـ15 مرة.

وبتلك الهزيمة، خسر ريال مدريد لأول مرة في دوري أبطال أوروبا منذ كارثة الرباعية أمام مانشستر سيتي في نسخة 2023.

ويشهد النظام الجديد من بطولة دوري أبطال أوروبا، ترتيب الفرق بنظام الدوري، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، مع 4 مباريات على ملعبه و4 خارج الديار.

يخوض ريال مدريد على أرضه، مباريات ضد كل من: بوروسيا دورتموند الألماني، ميلان الإيطالي، سالزبورج النمساوي، شتوتجارت الألماني.

أما خارج أرضه، يواجه: ليفربول الإنجليزي، أتالانتا الإيطالي، ليل الفرنسي، بريست الفرنسي.