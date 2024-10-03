هدفان ماركة محمد صلاح.. ليفربول يفوز على بولونيا بدوري أبطال أوروبا

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على ضيفه بولونيا الإيطالي بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

شارك محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي أمام بولونيا، وصنع هدف الريدز الأول أمام ضيفه الإيطالي، كما أحرز الهدف الثاني، ليحصل على جائزة رجل المباراة.

جاء هدف ليفربول الأول في شباك بولونيا في الدقيقة 11، عن طريق الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، بتمريرة سحرية من محمد صلاح.

وبعد هذا الهدف، حاول بولونيا تعديل النتيجة، وكانت له كرتين في العارضة والقائم من اللاعب دان ندوي في الدقيقتين 28 و32.

وفي الشوط الثاني، أضاف صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 75 بطريقة رائعة، حيث سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أقصى يمين حارس بولونيا.

محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية

وبهذا الهدف، أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في خمس مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في دوري أبطال أوروبا.

وبصناعته للهدف الأول، سجل محمد صلاح أو صنع هدفًا في كل من مبارياته الست الأخيرة في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد، حيث صنع أمام فياريال ريال مدريد الإسبانيين وأمام بولونيا، وأحرز ضد أياكس الهولندي ورينجرز الإسكتلندي ونابولي الإيطالي.

كما عزز محمد صلاح رقمه القياسي كأكثر لاعب صنع أهداف في تاريخ ليفربول في دوري أبطال أوروبا برصيد 14 هدفًا، ويليه ستيفن جيرارد برصيد 12 هدفًا.