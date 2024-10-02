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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع عامل بشركة الكهرباء أثناء إصلاح عامود إنارة بأوسيم

تعبيرية
تعبيرية
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لقي عامل بشركة الكهرباء في عقده الخامس مصرعه إثر سقوطه من أعلي سلم خشبي أثناء إصلاحه عامود إنارة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة. 

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة غرفة النجدة مفادها سقوط عامل من علو بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة "إسلام" 50 سنة، عامل بشركة الكهرباء إثر سقوطه من أعلى سلم خشبي أثناء إصلاح عامود إنارة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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