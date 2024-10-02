تعرف على فعاليات اليوم الثاني من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

يواصل مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، فعاليات دورته السابعة، لليوم الثاني على التوالي، حيث تقام في الحادية عشرة صباح غد الخميس، ️ورشة "الممثل ولغة الجسد" للمخرج الأسبانى José Antonio Lucia، بمركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية.

وفي الثانية عشرة ظهر اليوم، تعقد️ ندوة مع كوكبة من رؤساء ومديرى مهرجانات المونودراما من مختلف دول العالم، ويديرها الناقد المسرحي، بالمجلس الأعلى للثقافة.

أما في الثالثة عصرا تقدم ️"منصة الشاشة" بسينما الهناجر وتستمر حتى الخامسة مساء.

ويشهد مسرح مركز الهناجر للفنون، ال️عرض المسرحي "أدرينالين" من كندا، في السادسة مساء.

وفي السادسة والنصف مساء، تقام ️"منصة الحكواتى" على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

ويشهد مسرح الغد، في السابعة مساء ️عرض "قطرة" من الإمارات، يعقبه في التاسعة مساء، عرض "ميديا" من اليونان، أما على خشبة مسرح مركز الهناجر للفنون يقدم عرض "رحيل" من الأردن، في الثامنة مساء.

وتستمر فعاليات الدورة السابعة حتى 5 أكتوبر الجاري، التي تقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.