بحضور نائب المحافظ.. استعراضات فنية في احتفالات أكتوبر بدمياط

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، احتفال فرع ثقافة دمياط، بانتصارات أكتوبر المجيدة، بمكتبة مصر العامة، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء انسان"، وجاء ذلك بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمحافظة، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية ، ومدير مديرية الشباب والرياضة، وأعضاء مجالس مراكز الشباب وفريق “YLY”، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومنسق حياة كريمة، ومدير فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.

وفي البداية، أعربت المهندسة شيماء الصديق، عن سعادتها للمشاركة في الاحتفالية التي نظمها فرع الهيئة العامة لقصور الثقافة بدمياط، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدة أن هذه الاحتفالية تعكس الجهود المبذولة فى إطار تلك المبادرة، بتكاتف كافة الجهات لتحقيق الأهداف الرامية نحو تعزيز محاور التنمية البشرية والاستثمار فى رأس المال البشري وتعزيز روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى النشء والشباب.

كما أوضحت نائب محافظ دمياط، أن تلك الاحتفالية تأتي تزامنًا مع الذكرى ال٥١ لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك لتعريف أبنائنا وبناتنا بما حققه رجال القوات المسلحة من ملحمة بطولية وانتصارات خالدة، ستظل محفورة فى تاريخ مصر بحروف من نور، للحفاظ على أرض الوطن..

وانطلقت الاحتفالات على المسرح الروماني بمكتبة مصر العامة،حيث شمل العرض فقرات متنوعة عن ذكري انتصارات اكتوبر، ومجموعة من الاسكتشات وعروض دراما حركية عن زواج القاصرات، وفقرات غنائية لفريق كورال المكتبة، وذلك يأتي ضمن مبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء انسان" ،ووجهت المهندسة شيماء الصديق، الشكر الى فريق رؤيا، لأنه استطاع ان يوصل الرسالة و القائمين على هذا الحفل .