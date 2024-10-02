اغتيال صهر حسن نصر الله في غارة إسرائيلية بدمشق

ذكرت تقارير إخبارية سورية أن غارة إسرائيلية على العاصمة دمشق أسفرت عن مقتل حسن جعفر قصير، صهر زعيم حزب الله الراحل حسن نصر الله.

وتبين أن القصير كان قد وصل إلى دمشق لتولي منصب جديد داخل حزب الله عند وقوع الهجوم.

وأفادت قناة الحدث أن قصير تعرض لاستهداف مرتين في منطقة المزة بدمشق، حيث لقي مصرعه على الفور.

وفي تفاصيل أخرى، ذكرت مصادر لبنانية أن حسن جعفر قصير هو زوج زينب نصر الله، وهو أخ محمد جعفر قصير الذي قُتل أيضًا على يد إسرائيل في اليوم السابق.

كما أوردت قناة العربية الحدث خبر اغتيال قصير، مشيرة إلى أنه جاء ضمن عدوان إسرائيلي استهدف منطقة سكنية في دمشق، وأسفر عن استشهاد ثلاثة سوريين وإصابة آخرين.