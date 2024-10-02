مستشار رئيس حكومة لبنان: «ميقاتي» سيزور البطريرك الماروني لبحث المرحلة المقبلة

قال فارس الجميل، المستشار الإعلامي لرئيس حكومة لبنان، إن هناك محاولات من كل من له علاقة بالمسؤولية اللبنانية بأن يكون هناك موقف وطني جامع ولكن هناك تباينات بين مختلف الأطراف بين من يدعو إلى انتخاب الرئيس فورًا وفتح باب المجلس النيابي، وهذا رأي المعارضة، وبين من يدعو إلى التشاور المسبق لعدم الوقوع في تكرار التجارب الفاشلة لانتخاب الرئيس.

وأضاف «الجميل»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس الحكومة اللبنانية صرح بأن الأولوية بانتخاب رئيس جديد غير منحاز ويقدر على تجميع الكل في صف واحد، مشيرًا إلى أن هذا يعتبر مسألة أساسية على صعيد التقدم خطوة باتجاه المعارضة بدفع عملية الانتخاب.

وتابع: « هناك زيارة من قبل رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي إلى البطريرك الماروني في نهاية الأسبوع الحالي أو في بداية الأسبوع القادم لتوصل إلى اتفاق فيما يخص المرحلة القادمة».