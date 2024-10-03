«مستقبل وطن» يناقش رؤية الحكومة والجهود المبذولة من الدولة تجاه المواطنين

عقدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، ندوة ضمن سلسلة من الندوات مع الوزراء لعرض رؤية الحكومة والجهد المبذول من الدولة تجاه المواطنين، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في التجمع الخامس.

جاء ذلك بحضور كل من: علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الأمانة المركزية للحزب، فضلا عن عدد من قيادات وزراتي الزراعة والبيئة.

وفي بداية اللقاء، رحب النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، بالوزيرين معربا عن سعادته بهذه الندوة التي تشير إلى الرؤية الواضحة لحزب مستقبل وطن في دعم الدولة المصرية والتعاون مع مؤسساتها التنفيذية.

وأعلن نائب رئيس الحزب والأمين العام، عن عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لتنظيم قوافل بيطرية مجانية للمساهمة مع صغار المربين في علاج الثروة الحيوانية.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنشاء لجنة للبنية التحتية للمخلفات، وتخصيص الدولة 12 خطا في أربع محافظات مختلفة، موضحة أن التكلفة على الدولة تجاوزت 15 مليار جنيه دون أي زيادة على المواطن المصري، مشيرة إلى ملف المخلفات والذي يحظى بدعم كبير من الحكومة المصرية من خلال الخطة الاستراتيجية لإدارة المخلفات وصدور أول قانون لإدارة المخلفات بكافة أنواعها وإنشاء هيئة متكاملة للتعامل مع المخلفات.

من جانبه، أوضح علاء فاروق وزير الزراعة دور وزارة الزراعة في التخلص من عشوائية الصرف في الأراضي الزراعية وخفض انبعاثات الكربون من خلال التخلص من النفايات، مشيرا إلى عملية تنفيذ مشروع للحد من التلوث في القاهرة الكبرى من خلال السيطرة على حرق قش الأرز، بالإضافة إلى اعادة تدوير المياه المستعملة من خلال إنشاء أكبر محطتين لتدوير المياه، مشيرا إلى ان هناك خطة متكاملة لتطوير الجمعيات الزراعية وتغيير قانون الزراعة وتحسين المناخ الريفي.

وتبادل الحاضرون في الندوة نقاشا مثمرا وآراء بناءة تصب في صالح المواطن المصري وبهدف دعم خطط الدولة المصرية التنموية.