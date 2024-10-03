وزير الشباب يشهد انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، افتتاح فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته 24. بحضور لفيف من الشخصيات والوزراء السابقين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بقصر ثقافة الإسماعيلية.

تشارك بالمهرجان فرق أجنبية متعددة من الصين والهند والجزائر والأردن ورومانيا وأندونيسيا، إلى جانب 11 من الفرق المصرية، ومشاركة فرقة حلايب، فضلاً عن مشاركات الصعيد والمنيا وأسيوط وإسكندرية وبورسعيد والعريش والوادي الجديد.

يتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من العروض الفنية التي تعكس التراث الثقافي لكل دولة مشاركة، مما يسهم في تعزيز التفاعل الثقافي بين الشعوب. كما يوفر المهرجان منصة للمواهب المحلية، وإظهار إبداعاتهم بعرض مجموعة من الفنون التي تعبر عنهم.

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بدور مهرجان الفنون الشعبية الدولي، الذي يهدف إلي تعزيز الثقافة والفنون الشعبية من خلال استقطاب فرق فنية من مختلف الدول.

وأوضح الوزير أن المهرجان، انطلق ليوضح مدى الأثر الذي تحدثه الفنون في التغيير الثقافي، ولفت نظر المجتمع إلى أهمية توظيف الفنون بشكل عام كأداة للتوعية بمختلف القضايا، وطرح رؤية للمساهمة في مواجهة التحديات والمشكلات داخل مجتمعاتهم.

وجدد وزير الشباب والرياضة تأكيده علي اهتمام الدولة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية الشباب في كل المجالات، وفق رؤية استراتيجية واضحة تتضمن تنفيذ برامج وأنشطة وفعاليات متعددة، تعاونًا وتنسيقًا مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

فيما توجه محافظ الإسماعيلية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، بالشكر والتقدير للقيادة السياسية على اهتمامها البالغ بالفنون والثقافة، مرحبًا بكافة السادة الحضور.

خلال فعاليات المهرجان، تم تكريم الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب ومحافظ الإسماعيلية الأسبق، كمؤسس وصاحب فكره المهرجان، وكذلك تكريم الفنانة فريدة فهمي أحد أعضاء فرقة رضا، وتكريم اسم الفنان الراحل محمد خليل.