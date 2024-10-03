محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان احتفالية ذكرى نصر أكتوبر

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها في احتفالية كبرى نظمتها مجمع مدارس الشبان العالمية ببنها، وذلك بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

حضر الاحتفالية كل من: الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد واللواء أركان حرب مهندس أسامة الجمال الخبير العسكري، والعقيد أ.ح محمد طلبة المستشار العسكري، والمستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة لمياء عطية وكيل وزارة الطب البيطري، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها، ومصطفى عبدالحميد فرج الممثل القانوني لمدارس الشبان العالمية.

تضمن الحفل فقرات متنوعة من الأناشيد الوطنية والعروض الفنية والمسرحيات التي تجسد روح البطولة والتضحية التي قدمها أبطال حرب أكتوبر.

وألقى محافظ القليوبية كلمة أشاد فيها بدور القوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم في تحقيق هذا الانتصار التاريخي، مؤكداً على أهمية الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة لتجديد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

كما أكد المحافظ على أهمية غرس قيم الوطنية والانتماء لدى الشباب، وتذكيرهم بتضحيات الأجيال السابقة، وحثهم على العمل الجاد لبناء مستقبل مشرق لمصر.

وتضمنت فقرات الاحتفالية محاضرة ألقاها اللواء أركان حرب أسامة الجمال الخبير العسكري تحدث فيها للطلاب عن انتصارات حرب أكتوبر وما قدمه الجيش المصري من محلمات وطنية حتى استعادت سيناء كاملة مشيرا إن العدو أدرك أن الانتصار على مصر من خلال الحرب العسكرية غير ممكن، فأعدوا لذلك الدراسات ثم حاولوا استهداف الأجيال التالية لجيل أكتوبر بحروب الوعي وتغييب عقول الشباب، لكن جيشنا المصري كان يعلم بكل تلك المخططات، وأبطلها بالعمل والعزيمة والإصرار على النصر في كل المجالات، فرفعت روح الولاء والانتماء لدى المواطنين وانطلقت في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية والمشروعات التنموية التي تكفل للمواطن الحياة الكريم.

واختتمت الاحتفالية بتكريم عدد من أسر شهداء القوات المسلحة من أبناء المحافظة تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قدموها في سبيل الحفاظ على الوطن وذلك بالتزامن مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.

احتفالية نصر أكتوبر

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