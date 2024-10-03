«التغير والنظام العالمي».. ندوة حوارية للكاتب فريد زكريا بمعرض الرياض الدولى للكتاب

شهد مسرح معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، حضورًا غفيرًا في الندوة الحوارية التي قدمها مذيع قناة الـ CNN العالمي والمؤلف والكاتب الشهير فريد زكريا، حيث قدم ندوة حوارية بعنوان: "التغير والنظام العالمي: فهم التحولات التي تشكل عصرنا"، وأدارها فيصل عباس.

وأكد زكريا في مستهل الندوة، أن المملكة العربية السعودية تعيش ثورة تغيير في التحول الرقمي، والتحولات الاقتصادية، تتواكب مع تغيّرات النظام العالمي وتحولات العصر التقني الحالي، مشددًا على أن المملكة دولة كبيرة ذات تأثير إقليمي ودولي.

وقال زكريا في ندوة حوارية استضافتها أروقة معرض الرياض الدولي للكتاب: "هناك تحول عالمي في الرقمنة، وتطوير القدرات البشرية في السنوات الأخيرة، ضمن ديناميكية تسهم في إحداث تنمية وازدهار في كثير من دول العالم، لاسيما في العالم العربي الذي يعيش طفرة غير مسبوقة في الأفكار والمبادرات الناضجة على الصعيد الاقتصادي والثقافي".

وأضاف: "الهند في ستينيات القرن الماضي لم تكن منفتحة على العالم، وبعدها بسنوات ظهرت الأفلام السينمائية الهندية لتشكل نافذة لها على العالم"، مبينًا أن أمريكا والصين وأوروبا شهدت تحولات اقتصادية كبيرة.

وأشار المفكر الأمريكي، إلى أن الجوال أصبح وسيلة تواصل ومصدر معلومات في هذا العصر، وبات الوصول للمعلومة ومشاركة الأفكار والأهداف سريعًا بشكل هائل موضحًا أن هنالك شركات عالمية تعمل على دمج التقنية ضمن مسارات عملها دمجًا كاملًا، وهو ما ينعكس على الجانب الاقتصادي.

وزاد: "الدول العربية والشرق الأوسطية تسعى إلى الوصول إلى الحداثة وتخطي العقبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مستفيدة من الثورة التقنية التي يعيشها العالم".

وتأتي الندوة الحوارية ضمن البرنامج الثقافي في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، الذي يستمر حتى 5 أكتوبر الجاري، بجامعة الملك سعود بالرياض، ويشارك فيه عدد كبير من الأدباء والمثقفين المحليين والعرب والدوليين، ويشتمل على أكثر من 200 فعالية من الندوات والجلسات الحوارية، وورش العمل، والمحاضرات الفكرية والثقافية والأدبية والتاريخية والاجتماعية، والأمسيات الشعرية والعروض المسرحية والفنية. حيث

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