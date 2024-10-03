جامعة دمياط تستعد لافتتاح مركز ذوي الإعاقة

تفقد الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط الاستعدادات النهائية لافتتاح مركز ذوي الإعاقة استعداداً للافتتاح الرسمي لمركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة .

تفقد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة استعدادات المركز إيذاناً لافتتاحه اليوم الخميس ٣ أكتوبر ٢٠٢٤ ، والذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأكاديمية والمجتمعية للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة البالغ عددهم ١١١ طالباً، وتقديم كافة أشكال الدعم والأنشطة والفعاليات بما يضمن رفع كفاءتهم وقدرتهم في التحصيل الدراسي وإدماجهم في العملية التعليمية، وخلق فرص متساوية لهم بسوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الجمل رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة ، والدكتور عمرو اسماعيل مدرس الصحة النفسية بكلية التربية ونائب مدير المركز ، والمهندس محمد الشربيني مدير مشروعات الإنشاءات" بشركة المقاولون العرب" و إيهاب فوزي مدير إدارة الموازنة والحسابات

حيث تفقد رئيس الجامعة القاعة الدراسية بالمركز ومعمل الحاسب الآلي وقاعة الإجتماعات وقاعة الاستقبال والتسجيل للطلاب ذوي الاعاقة .

يذكر أن الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط قد عقد اجتماع منذ يومين لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد بالإضافة إلى حصر المعوقات للعمل على تذليلها وانطلاق العام الجامعي الجديد دون مشاكل.

كما أوضح الدكتور حمدان ربيع خلال اللقاء أن جامعة دمياط قامت باستحداث عدد من البرامج الأكاديمية المميزة خلال العام الماضي بمختلف كلياتها تتوافق مع احتياجات سوق العمل لإعداد خريج مؤهل للمنافسة محلياً ودولياً.

تأجيل تسكين المدن الجامعية

كما قرر مجلس جامعة دمياط تأجيل تسكين الطلاب بالمدن الجامعية ، حيث يبدأ تسكين الطلاب القدامى بالمدن اعتباراً من ٣ / ١٠ / ٢٠٢٤ ، على أن يتم تسكين الطلاب الجدد بالمدن الجامعية اعتباراً من ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ ، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بها استعداداً لاستقبال طلاب الجامعة وتوفير إقامة لائقة تليق بهم.