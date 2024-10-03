سقطت على الطريق.. «باكتة ملابس» تقتل وتصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

فى حادث مأساوى لقى شاب مصرعة وأصيب 2 آخران في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ربع نقل بالقرب من قرية البرجاية بمركز المنيا جرى نقل المصابين لمستشفي المنيا العام لتلقي العلاج والجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحادث توقف السيارة ربع نقل محملة بالملابس بسبب سقوط باكيتة ملابس في الطريق مما أدى إلى تصادم الموتوسيكل من الخلف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة ربع نقل محملة بملابس جملة بدراجة بخارية بالقرب من قرية البرجاية بمركز المنيا،

وتسبب الحادث في مصرع “س، ف24 سنة” وإصابة "س .ف "، و"أحمد، ح " فى العقد الثاني من العمر، مقيمين بمركز المنيا.