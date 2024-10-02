بصناعة محمد صلاح.. ليفربول يتقدم على بولونيا في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على ضيفه بولونيا الإيطالي بهدف للا شئ، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يشارك محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي أمام بولونيا، وصنع هدف تقدم الريدز على ضيفه الإيطالي.

جاء هدف تقدم ليفربول على بولونيا في الدقيقة 11، عن طريق الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، بتمريرة سحرية من محمد صلاح.

وبعد هذا الهدف، حاول بولونيا تعديل النتيجة، وكانت له كرتين في العارضة والقائم من اللاعب دان ندوي في الدقيقتين 28 و32.

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا في مباراة ليفربول ضد بولونيا

وبصناعته لهذا الهدف، سجل محمد صلاح أو صنع هدفًا في كل من مبارياته الست الأخيرة في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد، حيث صنع أمام فياريال ريال مدريد الإسبانيين وأمام بولونيا، وأحرز ضد أياكس الهولندي ورينجرز الإسكتلندي ونابولي الإيطالي.

كما عزز محمد صلاح رقمه القياسي كأكثر لاعب صنع أهداف في تاريخ ليفربول في دوري أبطال أوروبا برصيد 14 هدفًا، ويليه ستيفن جيرارد برصيد 12 هدفًا.