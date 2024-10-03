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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أثناء عبوره المزلقان.. مصرع شخص تحت عجلات قطار بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقى شخص مصرعه أسفل عجلات قطار  الصعيد  بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً يفيد بورود بلاغ  يفيد بمصرع شخص أثناء عبوره  مزلقان بورسعيد بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الإخطار، وتبين مصرع عبدالعزيز علي، مقيم بمركز بني مزار، دهسه قطار الصعيد أثناء عبور مزلقان، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بني مزار العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف تقرير الطب الشرعي  أن الوفاة نتيجة كسر وتهشم بالجمجمة ونزيف وتهتك بالمخ مع عدم وجود شبهة جنائية.

الصعيد الأجهزة الأمنية بمديرية النيابة العامة مديرية أمن المنيا