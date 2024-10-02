شاهد.. محمد صلاح يصنع هدف ليفربول الأول في شباك بولونيا

صنع النجم المصري محمد صلاح هدف فريقه ليفربول الأول في شباك بولونيا الإيطالي، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يشارك محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي أمام بولونيا، وصنع هدف تقدم الريدز على ضيفه الإيطالي.

أحرز الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر هدف ليفربول الأول في الدقيقة 11، بتمريرة سحرية من محمد صلاح.

رقم مميز لـ محمد صلاح بعد صناعته لهدف أمام بولونيا

وبصناعته لهذا الهدف، سجل محمد صلاح أو صنع هدفًا في كل من مبارياته الست الأخيرة في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد، حيث صنع أمام فياريال ريال مدريد الإسبانيين وأمام بولونيا، وأحرز ضد أياكس الهولندي ورينجرز الإسكتلندي ونابولي الإيطالي.

كما عزز محمد صلاح رقمه القياسي كأكثر لاعب صنع أهداف في تاريخ ليفربول في دوري أبطال أوروبا برصيد 14 هدفًا، ويليه ستيفن جيرارد برصيد 12 هدفًا.

وكان محمد صلاح شارك في فوز ليفربول على ميلان الإيطالي في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يتأهل أول 8 فرق في ترتيب مرحلة الدوري إلى دور الـ16 مباشرة، بينما الأندية من المركز الـ9 وحتى المركز الـ 24 يخوضون منافسات البلاي أوف المؤهل إلى دور الـ16 أولًا.