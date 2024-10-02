انطلاق ورشة "تقنيات المسرح الأسود والعرائس" للمخرج محمد فوزي بمهرجان آفاق.. صور

انطلقت مساء اليوم الأربعاء، أولى الورش النوعية في تقنيات المسرح الأسود والعرائس للمخرج محمد فوزي بفعاليات مهرجان آفاق مسرحية في نسخته العاشرة دورة النجم "نور الشريف"، بمسرح آفاق، وذلك على هامش فعاليات المرحلة الأولى من عروض المهرجان التي تقدم بمسرح آفاق بمشاركة 44 عرضا مسرحيا برعاية وزارة الثقافة.

قال المخرج ياسر أبو العينين المدير الفني للمهرجان: إن إدارة المهرجان قررت تنظم ورشا نوعية تفيد المبدعين في مجالات العرائس والمسرح الأسود والاضاءة المسرحية واستخدام الرقص في العروض المسرحية، وذلك لصقل خبرات المخرجين في استخدام تلك العناصر في عروضهم المسرحية واكتشاف آفاق مختلفة في طريقة تقديم العروض.

وأوضح أبو العينين، أن الورش النوعية بدأت اليوم بمحاضرة عملية للمخرج محمد فوزي بعنوان "تقنيات المسرح الأسود والعرائس" بقاعة 2 من الثانية ظهرا واستمرت حتى السابعة مساءً.

من جهته قال المخرج محمد فوزي مدرب ورشة المسرح الأسود والعرائس: قدمنا في المحاضرة العملية فنون التحريك، فن التمثيل بالدمي، الإخراج في المسرح الأسود والعرائس، كتابة الفكرة والسيناريو للدراما في المسرح الأسود، التمثيل والرقص وعالم الأشياء، ونتعرف علي خامات مبتكرة في صناعة العرائس بالمسرح الأسود، و تقنيات خشبة المسرح الأسود.

يذكر أن مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام برعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الاعلام والنشر والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.