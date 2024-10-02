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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات وفرد يعملون لصالح الحوثيين

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
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فرضت الولايات المتحدة اليوم /الأربعاء/ عقوبات على فرد وثلاثة كيانات يعملون لصالح الحوثيين في اليمن.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان اليوم - أن العقوبات استهدفت فردا وثلاث شركات قامت بتسهيل عمليات شراء وتهريب الأسلحة للحوثيين؛ حيث مكن هؤلاء (الوسطاء والموردون) الحوثيين، من الحصول على مواد ومكونات مزدوجة الاستخدام وذات طابع عسكري اللازمة لصناعة وصيانة ونشر صواريخ متقدمة وطائرات مسيرة تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

بالإضافة إلى ذلك، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على كيان مرتبط بشحنات تجارية "غير مشروعة" للحوثيين، فضلا عن فرض عقوبات على سفينتين تابعتين لذلك الكيان، بما في ذلك سفينة نقلت شحنات نيابة عن شبكة المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمال وأحد أذرع القوات المسلحة الإيرانية.
 

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