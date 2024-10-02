الجيش الإسرائيلي يقر بأن الصواريخ الإيرانية أصابت بعض قواعده الجوية

أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم "الأربعاء"، بإصابة بعض قواعده الجوية في الهجوم الصاروخي الباليستي الضخم الذي شنته إيران الليلة الماضية، لكنه أكد أنه لم يلحق أي ضرر بسير عمل سلاح الجو الإسرائيلي.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، أن الصواريخ ألحقت أضرارًا بمباني المكاتب ومناطق الصيانة الأخرى في القواعد، ووصف جميع ضربات الصواريخ في القواعد الجوية بأنها "غير فعالة"، مما يعني أنه لم يلحق أي ضرر بالعمليات المستمرة لسلاح الجو الإسرائيلي.

ولم يفد الجيش الإسرائيلي بوقوع أضرار في الطائرات المقاتلة أو الطائرات بدون طيار أو غيرها من الطائرات أو الذخائر أو البنية التحتية الحيوية.

وفي إشارة إلى عدم فعالية الهجوم الإيراني، الذي تألف من إطلاق وابل ضخم من نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، ذكر الجيش إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي واصل عملياته في الساعات التالية، بما في ذلك الضربات الكبرى ضد حزب الله في بيروت، ودعم القوات البرية في جنوب لبنان، والضربات في غزة.

