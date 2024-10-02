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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غلق وتشميع سنتر تعليمي بدون ترخيص بأرض اللواء

حملات حي العجوزة
حملات حي العجوزة
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نفذت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من الطرق، ورفع إشغالات الباعة الجائلين المحلات والمطاعم والمقاهي، وجاءت الحملات بمتابعة وإشراف اللواء زكي ممدوح سلام رئيس الحي، وتمت الحملات بقطاع المهندسين والعجوزة وقطاع ارض اللواء .

وأسفرت الحملات من غلق وتشميع عدد ٢ محل تجارى مخالف لمزاولة النشاط بدون ترخيص، وسنتر تعليمى يدار بدون ترخيص بقطاع أرض اللواء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجاء ذلك بناء على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ واللواء المهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة.

كما تم المرور ميدانى لمتابعة ترشيد المحلات التجارية للطاقة والزامهم بمواعيد الغلق المقررة من مجلس الوزراء، حيث تمكنت الحملات أثناء الحملة من غلق وتشميع المنشأت غير المرخصة ورفع الاشغالات وازالة التعديات بالطرق.

كما تم كنس وتجريد ورفع تراكمات الاتربة والقمامة بالشوارع والميادين وشملت شوارع " شرق الترسانة ، عبدالعزيز طلعت حرب،  عبدالمنعم سند ، النيل الابيض عرابى ، ميدان انس الكبير ،  ميدان البصرة ،  الرشيد"، كما تم  قص وتهذيب الاشجار بميدان ابن خلدون".

غلق وتشميع عدد ٢ محل تجارى بدون ترخيص سنتر تعليمى يدار بدون ترخيص قطاع ارض اللواء المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رفع تراكمات شرق الترسانة عبدالعزيز طلعت حرب عبدالمنعم سند النيل الابيض عرابى الرشيد تهذيب الأشجار حملات حي العجوزة