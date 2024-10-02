مندوب العراق بالأمم المتحدة يحذر من خطر الحرب الشاملة في الشرق الأوسط

حذر عباس كاظم عبيد، مندوب العراق لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من خطر جر المنطقة إلى حرب شاملة.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي التي تم بثها عبر شاشة "القاهرة الإخبارية".

وأكد عبيد على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن إجراءات فورية وملزمة لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن غياب التدخل الدولي سيسمح إسرائيل بمواصلة انتهاكاته.

وأشار مندوب العراق إلى أن عدم ردع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى توسيع نطاق الصراعات في المنطقة.

ولفت إلى أن الفشل في معالجة هذه الجرائم قد يشجع إسرائيل على التمادي في تصرفاتها، مؤكدًا أن الحرب قد دخلت مرحلة جديدة من التصعيد الذي ينذر بالمزيد من القتل والتهجير.

وأضاف عبيد أن هناك مسؤولية أخلاقية وإنسانية تقع على عاتق المجتمع الدولي لإيقاف المجازر التي يرتكبها الاحتلال في كل من فلسطين ولبنان.

وذكر أن انتقال الصراع إلى لبنان يشكل تهديدًا خطيرًا على استقرار المنطقة، معتبرًا أن جرائم الاحتلال، بما في ذلك اغتيال شخصيات مهمة مثل حسن نصر الله، تمثل تهديدًا جادًا للأمن الإقليمي.

عقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعًا لمناقشة آخر التطورات في الشرق الأوسط، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، حول الوضع الحالي.