توزيع أكثر من 500 ألف علبة معجون أسنان وفرشاة على مدارس الفيوم

في ضوء المبادرة الرئاسية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعنوان بداية جديدة للتنمية البشرية والتي تهدف لبناء الإنسان المصري قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بتوزيع أكثر من ٥٠٠ ألف علبة معجون أسنان وفرشاة على مدارس الفيوم؛ وذلك ضمن بروتوكول تعاون تم توقيعه بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بالفيوم وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف.

من جانبه أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أن هناك تعاون وثيق بين الشركة والتربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة اليونيسف من أجل نشر الوعي المائي وتعزير مفهوم ترشيد استهلاك المياه لدي تلاميذ المدارس والعمل على محاور المشروع الستة صحتهم مستقبلهم والتي تهدف لخلق جيل واعي لديه العديد من السلوكيات الايجابية ورافضاً لكافة السلوكيات السلبية.

وأضاف أن هناك حملة تتعلق بغسيل الأسنان تنطلق منتصف الشهر الجاري وتستمر لمدة ٢١ يوما متصلة يتم تنفيذها داخل ٢٥٠ مدرسة ابتدائية بجميع الإدارات التعليمية داخل المحافظة بهدف حث التلاميذ على المواظبة على غسيل الأسنان والاعتناء بها ليلاً ونهارا علاوة علي تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية حول التغذية الصحية السليمة وأهمية الهرم الغذائي الصحي في حياة التلاميذ.