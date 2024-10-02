مسئول أممي يطالب بضغط دولي لوقف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

طالب فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، جميع الدول، بما في ذلك الأعضاء في مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تفجر صراع أكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان صحفي له، حذر من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على المدنيين جراء الحروب، مشددًا على أهمية استخدام هذه الدول لنفوذها في سبيل جلب الأطراف المتنازعة إلى طاولة الحوار لإنهاء دائرة العنف.

وأشار تورك إلى ضرورة التحلي بالعقلانية، مؤكدًا على أهمية تحقيق السلام كوسيلة للخروج من الأزمات المتفاقمة.

في السياق ذاته، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة قدمها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، حول الوضع الحالي.