حماس تعلن مسؤوليتها عن هجوم يافا

أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن الهجوم المسلح الذي وقع في منطقة يافا، داخل تل أبيب، يوم الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل.

وفي بيان صادر عن الحركة، أكدت أن منفذي الهجوم، محمد راشد مسك وأحمد عبد الفتاح الهيموني، وهما من مدينة الخليل، هما من قاما بتنفيذ هذه العملية، التي وصفتها بـ"البطولية"، مشيرة إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 16 آخرين، بينهم حالات خطيرة.

الحركة أوضحت أن المهاجمين تسللا إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وقاما بطعن جندي إسرائيلي واستوليا على سلاحه الآلي، ليستخدماه بعد ذلك في إطلاق النار على مستوطنين في موقعين مختلفين داخل تل أبيب، أحدهما كان داخل محطة القطار، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد وقعت الحادثة في مدينة يافا، حيث استهدف المسلحان موقعين رئيسيين، بما في ذلك محطة القطار الخفيف وكنيس في منطقة قريبة، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا.