الأحد.. حفل غنائي للمركز القومي للمسرح احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة الفنان إيهاب فهمي، حفل موسيقي غنائي لفرقة المركز الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد ماهر، وذلك في الثامنة من مساء الأحد المقبل، الموافق 6 أكتوبر الجاري، بمسرح الهناجر.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أروع الأغاني الوطنية التراثية منها: "بسم الله" غناء جماعي، يعقبها "عاش اللي قال"، "موال النهار"، "عظيمة يامصر"، "سكت الكلام"، غناء: الفنان أحمد محسن، "حلوة بلادي"، "طوف وشوف"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "حبيبتي يا مصر"، غناء الفنانة هند عمر، ويختتم الحفل بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

يأتي الحفل تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.