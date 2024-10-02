أمريكا وإسرائيل تناقشان الرد على الهجوم الإيراني

أعلن كيرت كامبل، نائب وزير الخارجية الأمريكي، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستركز في الأيام المقبلة على مواصلة المشاورات مع الجانب الإسرائيلي بهدف تنسيق المواقف حول الرد المحتمل على الهجوم الإيراني الذي استهدف تل أبيب يوم الثلاثاء.

واعتبر كامبل أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط يشكل "لحظة خطر" تتطلب تضافر الجهود لتجنب المزيد من التصعيد.

وأشار كامبل إلى أن الولايات المتحدة، إلى جانب إسرائيل، تدرس خيارات الرد على هذا الهجوم، مؤكدًا أن المخاوف تتزايد بشأن احتمالية اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

ولفت إلى أن إدارة بايدن تدرك خطورة الوضع الحالي، حيث أصبحت المنطقة على شفا مواجهة قد تكون أكثر شمولًا.

وكانت إيران قد نفذت هجومًا صاروخيًا غير مسبوق على إسرائيل يوم الثلاثاء، مما زاد من التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

جاء هذا الهجوم ردًا على سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت شخصيات بارزة في المقاومة، بما في ذلك إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إلى جانب القائد في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان، بحسب بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني.