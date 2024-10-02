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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ثلاثي هجومي في تشكيل أتلتيكو مدريد أمام بنفيكا

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
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أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بنفيكا البرتغالي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره بنفيكا بملعب النور، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد ثلاثي هجومي في تشكيل أتلتيكو مدريد أمام بنفيكا، على عكس المعتاد من المدرب سيميوني، الذي كان يعتمد على ثنائي فقط في الخط الأمامي.

ويقود هجوم أتلتيكو مدريد، جوليان ألفاريز، أنطوان جريزمان، وأنخيل كوريا، ليجلس المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث.

وخطف أتلتيكو مدريد تعادلًا قاتلًا أمام جاره ريال مدريد، في مباراة الديربي التي انتهت بنتيجة 1-1 في قمة الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة بنفيكا 

حراسة المرمى: يان أوبلاك 

خط الدفاع: خيمينيز - أكسيل فيتسل - ماندافا.

خط الوسط: ماركوس يورينتي - رودريجو دي باول - كوكي - صامويل لينو.

وفي الهجوم: أنطوان جريزمان - أنخيل كوريا - جوليان ألفاريز.

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